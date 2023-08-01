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Врач Демьяновская: инородное тело в глазу может долго никак себя не проявлять

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Анастасия Румянцева
Екатерина Демьяновская, врач-невролог, кандидат медицинских наук, объяснила в беседе с RT, что в редких случаях инородное тело в глазу действительно может долгое время никак себя не проявлять.
Врач Демьяновская: инородное тело в глазу может долго никак себя не проявлять
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez

«Мелкие частицы из инертного материала (например, мелкие камешки, пластик) могут осумковываться — вокруг них образуется капсула из соединительной ткани, которая ограничивает контакт с окружающими тканями, в результате инородное тело не вызывает раздражение и отторжение», — объяснила она.

По словам врача, в большинстве случаев раны инфицируются, роговица реагирует на такую травму отёком, нагноением, воспалительным процессом.

«Особенно сильную воспалительную реакцию вызывают органические частицы, попавшие в глаз: кусочки дерева, жало пчелы, семена растений», — заключила эксперт лаборатории «Гемотест».

Ранее, как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, 26-летний мужчина обратился в офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова с просьбой удалить пулю из левого глаза. 

Отмечается, что травма была получена почти 6 лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. При этом все эти годы инородное тело никак не беспокоило пациента.

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