Врач Демьяновская: инородное тело в глазу может долго никак себя не проявлять
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«Мелкие частицы из инертного материала (например, мелкие камешки, пластик) могут осумковываться — вокруг них образуется капсула из соединительной ткани, которая ограничивает контакт с окружающими тканями, в результате инородное тело не вызывает раздражение и отторжение», — объяснила она.
По словам врача, в большинстве случаев раны инфицируются, роговица реагирует на такую травму отёком, нагноением, воспалительным процессом.
«Особенно сильную воспалительную реакцию вызывают органические частицы, попавшие в глаз: кусочки дерева, жало пчелы, семена растений», — заключила эксперт лаборатории «Гемотест».
Ранее, как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, 26-летний мужчина обратился в офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова с просьбой удалить пулю из левого глаза.
Отмечается, что травма была получена почти 6 лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. При этом все эти годы инородное тело никак не беспокоило пациента.