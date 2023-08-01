В преддверии Дня ВДВ врач Вознесенский предостерёг от купания в фонтанах

Кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН Сергей Вознесенский в преддверии Дня ВДВ, который отмечают в России 2 августа, рассказал RT, с какими последствиями могут столкнуться любители искупаться в городских фонтанах.

По словам Вознесенского, все инфекционные болезни делятся на несколько групп. Одна из самых больших, которая стоит на втором месте, — группа острых кишечных инфекций.

«Заражение острыми кишечными инфекциями чаще всего сопряжено с употреблением некачественной воды. Если мы будем говорить про водопроводную воду, риск заразиться через неё минимален. Однако если мы будем говорить про техническую воду, тем более про воду стоячую, которая не обеззараживается, в этом случае риск заражения группой острых кишечных инфекций значительно повышается», — добавил он.

В данном случае речь идёт о таких заболеваниях, как, например, энтеровирусная инфекция, сальмонеллёз и прочих.

При этом, как отметил эксперт, вопрос заражения всегда персонифицирован. Нюанс заключается в том, какое количество бактерий содержится в 1 мл жидкости.

«Если количество патогенной флоры или фауны в водоёме будет очень значимым, то тогда достаточно и попадания жидкости на слизистую глаза или носа. Но для большинства кишечных инфекций есть дозозависимый эффект — чем больше такой воды попадёт (внутрь. — RT), тем выше вероятность развития заболевания. В любом случае купание в фонтане — это риск для здоровья», — подчеркнул Вознесенский.

Если человек мочит ноги или «моет» руки в фонтане, это практически не сопряжено с риском развития заболевания. Конечно, есть, например, лептоспироз, для которого свойственны так называемые купальные вспышки, но они характерны для сельской местности.

«И то это будет развиваться, если есть травмы кожных покровов на руках или ногах. Но в любом случае после того, как человек «помыл» руки в фонтане и потом этими руками потёр глаза либо каким-то ещё образом поконтактировал со слизистыми, например носа или с ротовой полостью, то говорить, что риск инфицирования кишечной группой полностью исключён, я бы не стал», — уточнил собеседник RT.

В случае если контакт с водой из фонтана всё же произошёл, стоит как минимум воспользоваться спиртосодержащими антисептиками или салфетками, протереть руки «и после этого быть спокойным за своё здоровье», резюмировал Вознесенский.

2 августа в России отмечают День ВДВ.

Ранее кандидат медицинских наук доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин объяснил, что вода в фонтанах несёт опасность здоровью человека. Так, среди прочего она содержит специальные реагенты, которые токсичны для человека, его кожи и слизистых.