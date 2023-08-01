Цифровой рубль обрёл законодательную базу в России
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что цифровой рубль предназначен прежде всего для платежей и переводов.
«В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для пользования цифровым рублëм необходимо через банк завести специальный электронный кошелёк.
Ранее экономист Георгий Остапкович назвал прозрачность транзакций одним из преимуществ цифрового рубля.
Также в «Опоре России» назвали цифровой рубль новым способом контроля за движением денежных средств.