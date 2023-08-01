Цифровой рубль обрёл законодательную базу в России

Вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения в России цифрового рубля.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что цифровой рубль предназначен прежде всего для платежей и переводов.

«В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Для пользования цифровым рублëм необходимо через банк завести специальный электронный кошелёк.

Ранее экономист Георгий Остапкович назвал прозрачность транзакций одним из преимуществ цифрового рубля.

Также в «Опоре России» назвали цифровой рубль новым способом контроля за движением денежных средств.