Экономист Остапкович назвал прозрачность транзакций одним из преимуществ цифрового рубля

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал в беседе с RT о преимуществах цифрового рубля.

«С точки зрения экономических агентов здесь есть ряд преимуществ — расчёты и транзакции будут более прозрачные. Значит, уменьшится мошенничество. Это всё убыстрится по сравнению с банковскими расчётами», — пояснил эксперт.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил в беседе с RT, что использовать цифровой рубль будут, прежде всего, банки, предприятия внешнеэкономической деятельности.

«В любом случае надо понимать, что это не крипта, это законное средства платежа, эмитент Банка России, как наличка, как безналичные деньги. Но при этом я считаю, что кеш окончательно никогда не выйдет из оборота в России», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Гражданский кодекс, которые регулируют завещание и наследование прав на цифровые рубли.

Цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на распоряжение которыми можно передать по наследству. Вопросы, связанные с порядком завещательных распоряжений, определит правительство.

Расчёты будут осуществляться путём перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля.