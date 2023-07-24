Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Гражданский кодекс, которые регулируют завещание и наследование прав на цифровые рубли.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на распоряжение которыми можно передать по наследству. Вопросы, связанные с порядком завещательных распоряжений, определит правительство.

Расчёты будут осуществляться путём перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля.

В ноябре 2022 года Банк России прогнозировал долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78—80% в 2023 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.