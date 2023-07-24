Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на распоряжение которыми можно передать по наследству. Вопросы, связанные с порядком завещательных распоряжений, определит правительство.
Расчёты будут осуществляться путём перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля.
В ноябре 2022 года Банк России прогнозировал долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78—80% в 2023 году.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.