В «Опоре России» назвали цифровой рубль новым способом контроля за движением денежных средств

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о перспективах цифрового рубля.

«Это новый способ контроля за движением денежных средств. И практика покажет, как это будет работать, что даст экономике страны и гражданам», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Банк России тщательно готовил введение цифровой валюты.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты» отметил, что пока не предполагается перечисление зарплат на цифровые счета граждан.

«Очевидно, пока зарплаты будут выдаваться либо в виде наличных, либо перечисляться на банковский счёт. Пока не предполагается открытие специального счёта. А счёт будет один у человека и у предприятия, больше счетов они не могут открывать в этой информационной системе», — сказал депутат.

Ранее эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что внедрение цифрового рубля — важный шаг на пути к централизованной цифровизации финансовой экосистемы.