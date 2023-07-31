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Хирург Бохян посоветовал людям с варикозом пить 1,5 л воды летом и избегать солнца

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Доктор медицинских наук хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Тигран Бохян предупредил, что состояние пациентов с варикозным расширением вен может ухудшаться летом, и дал несколько советов, которые помогут избежать обострения.
Хирург Бохян посоветовал людям с варикозом пить 1,5 л воды летом и избегать солнца
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, стоит употреблять как минимум 1,5 л чистой воды в день, в том числе и для профилактики повышения свёртываемости крови, рассказал врач в беседе с Life.ru.

Также, по его словам, в период жаркой погоды необходимо носить комфортную обувь с мягкой амортизирующей подошвой и ортопедической стелькой.

В рацион стоит включить красные, оранжевые, фиолетовые овощи и фрукты, поскольку они содержат каротиноиды, а также вещества, защищающие клетки от окисления и воспаления, отметил Бохян.

Врач посоветовал не загорать до 11:00 до 16:00, так как прямые солнечные лучи в период активности противопоказаны при расширенных венах.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах пребиотиков.

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