Хирург Бохян посоветовал людям с варикозом пить 1,5 л воды летом и избегать солнца

Доктор медицинских наук хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Тигран Бохян предупредил, что состояние пациентов с варикозным расширением вен может ухудшаться летом, и дал несколько советов, которые помогут избежать обострения.

Прежде всего, стоит употреблять как минимум 1,5 л чистой воды в день, в том числе и для профилактики повышения свёртываемости крови, рассказал врач в беседе с Life.ru.

Также, по его словам, в период жаркой погоды необходимо носить комфортную обувь с мягкой амортизирующей подошвой и ортопедической стелькой.

В рацион стоит включить красные, оранжевые, фиолетовые овощи и фрукты, поскольку они содержат каротиноиды, а также вещества, защищающие клетки от окисления и воспаления, отметил Бохян.

Врач посоветовал не загорать до 11:00 до 16:00, так как прямые солнечные лучи в период активности противопоказаны при расширенных венах.

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