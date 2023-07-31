Хирург Бохян посоветовал людям с варикозом пить 1,5 л воды летом и избегать солнца
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Прежде всего, стоит употреблять как минимум 1,5 л чистой воды в день, в том числе и для профилактики повышения свёртываемости крови, рассказал врач в беседе с Life.ru.
Также, по его словам, в период жаркой погоды необходимо носить комфортную обувь с мягкой амортизирующей подошвой и ортопедической стелькой.
В рацион стоит включить красные, оранжевые, фиолетовые овощи и фрукты, поскольку они содержат каротиноиды, а также вещества, защищающие клетки от окисления и воспаления, отметил Бохян.
Врач посоветовал не загорать до 11:00 до 16:00, так как прямые солнечные лучи в период активности противопоказаны при расширенных венах.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах пребиотиков.