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Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах пребиотиков

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что для профилактики болезней важно следить за микробиомом — совокупностью бактерий, вирусов и грибов в организме.
Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах пребиотиков
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что для поддержания баланса важны пребиотики.

«Это растворимая клетчатка, пищевые волокна, которые содержатся в основном в продуктах растительного происхождения. Например, бобовые, цельнозерновые и, конечно же, зрелые овощи и фрукты — яблоки, сливы, абрикосы, персики», — сказала Макиша.

По её словам, также полезны ферментированные и кисломолочные продукты (например, квашеная капуста, кефир, йогурт).

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