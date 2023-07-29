Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах пребиотиков

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что для профилактики болезней важно следить за микробиомом — совокупностью бактерий, вирусов и грибов в организме.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что для поддержания баланса важны пребиотики.

«Это растворимая клетчатка, пищевые волокна, которые содержатся в основном в продуктах растительного происхождения. Например, бобовые, цельнозерновые и, конечно же, зрелые овощи и фрукты — яблоки, сливы, абрикосы, персики», — сказала Макиша.

По её словам, также полезны ферментированные и кисломолочные продукты (например, квашеная капуста, кефир, йогурт).

Ранее кондитер Юрий Кацнельсон в беседе с НСН развеял миф о вреде пальмового масла.