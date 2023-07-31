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Ортопед Малыхин заявил, что обувь на вырост может быть вредна для детей

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Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин объяснил, как может влиять на здоровье обувь на вырост.
Ортопед Малыхин заявил, что обувь на вырост может быть вредна для детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО ортопед рассказал, что обувь на вырост может не только спустя время выглядеть непрезентабельно, но и нанести вред здоровью ребёнка.

Так, например, по словам Малыхина, не исключены риски травматизма.

«Стопа правильно не фиксируется и ребёнок, где-то побежав, зацепившись за препятствие носком ботинка, с более высокой вероятностью получит какую-то травму, если обувь не соответствует размеру», — объяснил ортопед.

Ранее стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, как делают «голливудскую улыбку».

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