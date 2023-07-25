Стоматолог Левчук заявила, что «голливудская улыбка» может обойтись в 1,5 миллиона рублей

Стоматолог-ортопед клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, как делают «голливудскую улыбку».

В беседе с «Газетой.Ru» стоматолог отметила, что создание идеальной улыбки может занять от одного месяца до двух лет в зависимости от объёма работы.

Что касается стоимости, здесь цена также варьируется в зависимости от объёма работы, и при тотальном протезировании может составлять 1—1,5 млн рублей».

По словам Левчук, в первую очередь нужно проконсультироваться с ортопедом-гнатологом.

«Без правильного взаимодействия между собой зубов, мышц, связок, костей невозможно говорить о качественном протезировании, которое требуется для создания настоящей «голливудской улыбки», — добавила врач.

Кроме того, нужно пройти соответствующее лечение при наличии ортодонтических отклонений.

Только после этого врач рекомендует приступать к протезированию.

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