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Врач Водовозов: некоторые лекарства повышают восприимчивость организма к солнечным лучам

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил о редком эффекте от приёма лекарств, когда при воздействии ультрафиолета может возникать реакция, похожая на аллергию.
Врач Водовозов: некоторые лекарства повышают восприимчивость организма к солнечным лучам
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В период активного солнца у некоторых людей может возникать нехарактерная реакция — зудящая сыпь, ожоги, вплоть до волдырей, сказал врач в интервью Радио Sputnik.

«Люди начинают задумываться, что это, и оказывается, что они, например, начали приём нового препарата, у которого в инструкции указано довольно редкое побочное явление — фотосенсибилизация (повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению. — RT). Такая реакция на солнце встречается примерно у 1% населения Земли», — сообщил врач.

Такой эффект есть у популярных лекарств, поэтому перед приёмом нужно внимательно изучать инструкцию, предупредил Водовозов.

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