Врач Водовозов: некоторые лекарства повышают восприимчивость организма к солнечным лучам

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил о редком эффекте от приёма лекарств, когда при воздействии ультрафиолета может возникать реакция, похожая на аллергию.

В период активного солнца у некоторых людей может возникать нехарактерная реакция — зудящая сыпь, ожоги, вплоть до волдырей, сказал врач в интервью Радио Sputnik.

«Люди начинают задумываться, что это, и оказывается, что они, например, начали приём нового препарата, у которого в инструкции указано довольно редкое побочное явление — фотосенсибилизация (повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению. — RT). Такая реакция на солнце встречается примерно у 1% населения Земли», — сообщил врач.

Такой эффект есть у популярных лекарств, поэтому перед приёмом нужно внимательно изучать инструкцию, предупредил Водовозов.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала для получения ровного и стойкого загара включить в рацион продукты, богатые витаминами А, Е и С.