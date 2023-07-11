Нутрициолог Гусакова посоветовала есть морковь и авокадо для стойкого загара

Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала для получения ровного и стойкого загара включить в рацион продукты, богатые витаминами А, Е и С.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист рассказала, что для увлажнения кожи полезен авокадо, в котором есть жиры для защиты поверхности кожи.

«А витамины А и Е помогают замедлить процессы старения. Морковь и тыква богаты витамином А (антиоксидантом), который необходим организму для активного обновления клеток», — отметила Гусакова.

Она также посоветовала есть мясные продукты, чтобы получить аминокислоту тирозин, которая принимает активное участие в процессе выработки меланина, а также брокколи, которая богата витаминами группы А, В, С и Е и природными антиоксидантами.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.