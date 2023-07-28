Мэр Таганрога заявил, что пострадавшие при взрыве не нуждаются в специальной медпомощи

Госпитализированные после теракта в Таганроге не нуждаются в специализированной медпомощи, заявил мэр города Андрей Фатеев.

«Состояние пострадавших, которые поступили, в основном оценивается как средней тяжести, то есть они какой-то специализированной, особенной помощи не требуют», — цитирует его РИА Новости.

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

СК России возбудил дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по территории Ростовской области.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что удары по гражданским объектам — это излюбленная тактика Киева.