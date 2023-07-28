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Врач Чернышова: у людей с болезнями лёгких в период дождей может ухудшиться самочувствие

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Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в дождливую погоду самочувствие гипертоников, гипотоников и некоторых других категорий пациентов может ухудшаться.
Врач Чернышова: у людей с болезнями лёгких в период дождей может ухудшиться самочувствие
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  • © gruizza

«Дождь — это всегда низкое атмосферное давление. В этих условиях почувствовать себя неважно могут как гипотоники, так и гипертоники. У них возможны перепады артериального давления», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, некоторое ухудшение самочувствия могут почувствовать и люди с хроническими лёгочными заболеваниями.

Также в сырую и дождливую погоду могут обостряться хронические заболевания суставов, резюмировала Чернышова.

Ранее кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что попавшие под дождь рискуют заболеть в случае переохлаждения.

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