Врач Чернышова: у людей с болезнями лёгких в период дождей может ухудшиться самочувствие

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в дождливую погоду самочувствие гипертоников, гипотоников и некоторых других категорий пациентов может ухудшаться.

«Дождь — это всегда низкое атмосферное давление. В этих условиях почувствовать себя неважно могут как гипотоники, так и гипертоники. У них возможны перепады артериального давления», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, некоторое ухудшение самочувствия могут почувствовать и люди с хроническими лёгочными заболеваниями.

Также в сырую и дождливую погоду могут обостряться хронические заболевания суставов, резюмировала Чернышова.

Ранее кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что попавшие под дождь рискуют заболеть в случае переохлаждения.