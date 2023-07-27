Врач Хухрев: попавший под дождь рискует заболеть в случае переохлаждения
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Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, сообщил он в интервью Радио Sputnik.
Причиной заболевания может стать переохлаждение. Если человек в мокрой одежде попадает туда, где есть ветер или сквозняк, или заходит в помещение с работающим кондиционером, риски простудиться возрастают, отметил Хухрев.
«Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы — тогда всё обойдётся. Можно также выпить тёплого чая», — посоветовал врач.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.