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Врач Хухрев: попавший под дождь рискует заболеть в случае переохлаждения

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Кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал тем, кто попал под летний дождь, как можно скорее переодеться в сухую одежду, чтобы не заболеть.
Врач Хухрев: попавший под дождь рискует заболеть в случае переохлаждения
  • Gettyimages.ru

Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

Причиной заболевания может стать переохлаждение. Если человек в мокрой одежде попадает туда, где есть ветер или сквозняк, или заходит в помещение с работающим кондиционером, риски простудиться возрастают, отметил Хухрев.

«Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы — тогда всё обойдётся. Можно также выпить тёплого чая», — посоветовал врач.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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