Офтальмолог Миргородская предупредила о бессимптомном развитии глаукомы на ранней стадии

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач — лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская предупредила, что некоторые серьёзные заболевания глаз могут длительное время развиваться без явных симптомов.

К примеру, периферическая дегенерация сетчатки — заболевание, которое, как правило, никак себя не проявляет и диагностируется только при осмотре, сообщила специалист в беседе с «Известиями».

Это заболевание может грозить потерей зрительных функций, отметила врач.

Частая патология с минимальными жалобами на ранних стадиях — это глаукома, указала Миргородская.

Ещё одно заболевание, которое на начальных стадиях протекает бессимптомно, — возрастная макулярная дегенерация, может проявляться как потеря остроты зрения или искажения видимого, заключила врач.

Ранее врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова перечислила продукты, полезные для здоровья глаз.