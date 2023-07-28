Офтальмолог Миргородская предупредила о бессимптомном развитии глаукомы на ранней стадии
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К примеру, периферическая дегенерация сетчатки — заболевание, которое, как правило, никак себя не проявляет и диагностируется только при осмотре, сообщила специалист в беседе с «Известиями».
Это заболевание может грозить потерей зрительных функций, отметила врач.
Частая патология с минимальными жалобами на ранних стадиях — это глаукома, указала Миргородская.
Ещё одно заболевание, которое на начальных стадиях протекает бессимптомно, — возрастная макулярная дегенерация, может проявляться как потеря остроты зрения или искажения видимого, заключила врач.
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