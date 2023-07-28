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Врач Мухина не рекомендует пить зелёный чай при проблемах с ЖКТ и высоком давлении

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, при каких заболеваниях не стоит употреблять зелёный чай.
Врач Мухина не рекомендует пить зелёный чай при проблемах с ЖКТ и высоком давлении
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  • © ATU Images

В беседе с «Москвой 24» врач рассказала, что зелёный чай повышает кислотность желудка. Поэтому Мухина не рекомендует людям с гастритом с повышенной кислотностью употреблять этот напиток.

Также диетолог не советует пить зелёный чай при повышенном артериальном давлении и бессоннице, потому что этот напиток только повышает давление и тонизирует.

Ранее врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном.

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