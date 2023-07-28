Врач Мухина не рекомендует пить зелёный чай при проблемах с ЖКТ и высоком давлении
- Gettyimages.ru
- © ATU Images
В беседе с «Москвой 24» врач рассказала, что зелёный чай повышает кислотность желудка. Поэтому Мухина не рекомендует людям с гастритом с повышенной кислотностью употреблять этот напиток.
Также диетолог не советует пить зелёный чай при повышенном артериальном давлении и бессоннице, потому что этот напиток только повышает давление и тонизирует.
Ранее врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном.