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Невролог Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном

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Врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рассказала, какие лекарства можно принимать перед сном, а какие — не стоит.
Невролог Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что препараты с кофеином и некоторые препараты от простуды и аллергии могут стимулировать центральную нервную систему, что приводит к бессоннице. Поэтому принимать их на ночь нежелательно.

К лекарствам, которые рекомендуется принимать именно перед сном, относятся средства от бессонницы, медленно действующие препараты, средства для расслабления мышц.

Перед применением любого лекарства нужно проконсультироваться с врачом.

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