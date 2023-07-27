Невролог Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что препараты с кофеином и некоторые препараты от простуды и аллергии могут стимулировать центральную нервную систему, что приводит к бессоннице. Поэтому принимать их на ночь нежелательно.
К лекарствам, которые рекомендуется принимать именно перед сном, относятся средства от бессонницы, медленно действующие препараты, средства для расслабления мышц.
Перед применением любого лекарства нужно проконсультироваться с врачом.
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