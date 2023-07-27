Невролог Тараненко рекомендовала не принимать лекарства с кофеином перед сном

Врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко рассказала, какие лекарства можно принимать перед сном, а какие — не стоит.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что препараты с кофеином и некоторые препараты от простуды и аллергии могут стимулировать центральную нервную систему, что приводит к бессоннице. Поэтому принимать их на ночь нежелательно.

К лекарствам, которые рекомендуется принимать именно перед сном, относятся средства от бессонницы, медленно действующие препараты, средства для расслабления мышц.

Перед применением любого лекарства нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее кондитер Юрий Кацнельсон в беседе с НСН развеял миф о вреде пальмового масла.