Иммунолог Болибок заявил, что можно заболеть ветрянкой повторно

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что заболеть второй раз ветрянкой можно, однако такое происходит крайне редко.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Болибок объяснил, что заболеть повторно развёрнутой формой ветряной оспы можно при ослаблении иммунной системы. Однако такое встречается крайне редко.

По словам врача, чаще всего во взрослом возрасте эквивалентом ветрянки может стать опоясывающий лишай.

Болибок отметил, что ветряная оспа у взрослых может спровоцировать энцефалит, геморрагический трахеит, а также вирусную пневмонию.

Ранее кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал тем, кто попал под летний дождь, как можно скорее переодеться в сухую одежду, чтобы не заболеть.