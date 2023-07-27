Диетолог Тихомирова назвала яйца и творог самыми полезными продуктами для завтрака
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Идеальным продуктом для завтрака являются яйца — из-за содержания в них белков и жиров в необходимом балансе, поделилась она с «Известиями».
«Чтобы сделать завтрак ещё более полезным, к яйцам нужно добавить углеводы, например овощи или небольшой кусок хлеба», — отметила Тихомирова.
Хорошим вариантом завтрака, по мнению диетолога, являются также творог с фруктами и каши — гречневая или овсяная, можно с добавлением орехов.
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