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Диетолог Тихомирова назвала яйца и творог самыми полезными продуктами для завтрака

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный завтрак, который даст организму заряд энергии.
Диетолог Тихомирова назвала яйца и творог самыми полезными продуктами для завтрака
  • Gettyimages.ru

Идеальным продуктом для завтрака являются яйца — из-за содержания в них белков и жиров в необходимом балансе, поделилась она с «Известиями».

«Чтобы сделать завтрак ещё более полезным, к яйцам нужно добавить углеводы, например овощи или небольшой кусок хлеба», — отметила Тихомирова.

Хорошим вариантом завтрака, по мнению диетолога, являются также творог с фруктами и каши — гречневая или овсяная, можно с добавлением орехов.

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