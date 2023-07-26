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Диетолог Габдулхакова предупредила, что порошковая фруктоза опасна

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Врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала, в чём различия сахара, фруктозы и порошковой фруктозы.
Диетолог Габдулхакова предупредила, что порошковая фруктоза опасна
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

Об этом сообщают «Известия».

По словам врача, при выборе газированных напитков нужно обратить внимание на сахар.

«Что касается сахара, стоит отдавать предпочтение напиткам, в составе которых просто сахар, а не порошковая фруктоза или, что хуже, сахарозаменители», — объяснила она.

Так, сахар является продуктом натурального происхождения. Фруктоза тоже является натуральным сахаром, но она полезна только во фруктах.

Порошковая фруктоза вредна, потому что в больших дозах не усваивается организмом.

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