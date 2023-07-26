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Дерматолог Суворова: злоупотребление сахаром приводит к обезвоженности кожи

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Дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова рассказала, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на молодость кожи.
Дерматолог Суворова: злоупотребление сахаром приводит к обезвоженности кожи
  • Gettyimages.ru
  • © mediaphotos

Об этом сообщает Life.ru.

По мнению врача, простые углеводы нарушают работу коллагена и эластина, которые ответственны за упругость и эластичность кожи.

«Тем самым кожа теряет плотность и эластичность», — объяснила специалист.

Также сахар влияет на процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты, поэтому кожа становится обезвоженной, а цвет лица — тусклым.

«Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеа, осложняется атопический дерматит и псориаз», — заключила Суворова.

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