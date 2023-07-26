Дерматолог Суворова: злоупотребление сахаром приводит к обезвоженности кожи
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Об этом сообщает Life.ru.
По мнению врача, простые углеводы нарушают работу коллагена и эластина, которые ответственны за упругость и эластичность кожи.
«Тем самым кожа теряет плотность и эластичность», — объяснила специалист.
Также сахар влияет на процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты, поэтому кожа становится обезвоженной, а цвет лица — тусклым.
«Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеа, осложняется атопический дерматит и псориаз», — заключила Суворова.
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