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Невролог Демьяновская заявила, что фобии появляются из-за механизма защиты

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о причинах появления фобий.
Невролог Демьяновская заявила, что фобии появляются из-за механизма защиты
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

При возникновении опасности у человека запускается сложный процесс биохимических реакций, тело мобилизируется мгновенно.

«Иногда естественный механизм страха даёт сбой — из-за этого тревога присутствует в жизни человека постоянно и не получает рационального объяснения», — уточнила специалист.

По мнению врача, страхи змей, пауков, грозы, уколов, стоматологов и многие другие связаны с чувством сохранения.

«Такие страхи, если бы они не были доведены до уровня фобии, кажутся даже естественными — эволюционно обоснованными, потому что связаны с чувством самосохранения», — объяснила эксперт.

Чтобы справиться с фобиями нужно обратиться к специалистам, советует Демьяновская.

Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов заявил, что все тревоги и волнения отражаются на организме человека.

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