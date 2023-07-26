Невролог Демьяновская заявила, что фобии появляются из-за механизма защиты
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
При возникновении опасности у человека запускается сложный процесс биохимических реакций, тело мобилизируется мгновенно.
«Иногда естественный механизм страха даёт сбой — из-за этого тревога присутствует в жизни человека постоянно и не получает рационального объяснения», — уточнила специалист.
По мнению врача, страхи змей, пауков, грозы, уколов, стоматологов и многие другие связаны с чувством сохранения.
«Такие страхи, если бы они не были доведены до уровня фобии, кажутся даже естественными — эволюционно обоснованными, потому что связаны с чувством самосохранения», — объяснила эксперт.
Чтобы справиться с фобиями нужно обратиться к специалистам, советует Демьяновская.
Ранее доктор психологических наук Евгений Моргунов заявил, что все тревоги и волнения отражаются на организме человека.