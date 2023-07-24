Психолог Моргунов заявил, что все тревоги и волнения отражаются на организме человека

Доктор психологических наук Евгений Моргунов рассказал, как правильно бороться со страхом и стрессом.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог объяснил, что все тревоги и волнения отражаются на здоровье человека. Это может проявляться в форме гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ежели мы внимательно относимся к нашему телу, если исповедуем ЗОЖ, если даём себе высыпаться, если контрастные души принимаем, если мы улыбаемся людям и пытаемся им помогать, наши драматические переживания могут быть менее травмирующими», — добавил Моргунов.

Чтобы снизить уровень тревожности, специалист советует также поделиться с близкими своими тревогами, прислушиваться к себе и находить позитив.

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