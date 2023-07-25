Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. Иначе... из бюджетной сферы люди будут уходить, нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал он.

В январе — мае среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций в Московской области составила 76,3 тыс. рублей, что на 13,8% больше, чем годом ранее.

В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата поднялась выше 49 тыс. рублей в январе — мае 2023 года. Это на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.