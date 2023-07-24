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Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 13,8% за год

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В январе — мае среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций в Московской области составила 76,3 тыс. рублей, что на 13,8% больше, чем годом ранее.
Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 13,8% за год
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  • © WhiteLacePhotography

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

Наиболее высокая зарплата зафиксирована в организациях из сферы финансовой и страховой деятельности (127,9 тыс. рублей).

Далее идут компании, работающие с информацией и связью (105,2 тыс. рублей), и организации, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность (103,2 тыс.).

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%.

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