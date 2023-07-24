Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 13,8% за год
- Gettyimages.ru
- © WhiteLacePhotography
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мосстата.
Наиболее высокая зарплата зафиксирована в организациях из сферы финансовой и страховой деятельности (127,9 тыс. рублей).
Далее идут компании, работающие с информацией и связью (105,2 тыс. рублей), и организации, ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность (103,2 тыс.).
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%.