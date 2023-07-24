В Оренбургской области средняя номинальная зарплата в январе — мае поднялась на 23,3%

В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата поднялась выше 49 тыс. рублей в январе — мае 2023 года. Это на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Оренбургстат. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, увеличилась на 17,6% к уровню января — мая 2022 года», — добавили в ведомстве. Оренбургстат отметил также, что самая высокая заработная плата в размере 83 492 рубля зафиксирована в организациях, занимающихся добычей полезный искупаемых. Ранее сообщалось, что, согласно рейтингу сервиса «Работа.ру», жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотят в месяц зарабатывать 221 тыс. рублей.