Диетолог Королёва: двигательная активность на даче способствует похудению

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что активный образ жизни поможет привести себя в форму на даче.

Полезна любая двигательная активность — на участке, в саду, на огороде, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Освободившись от работ, можно прокатиться на велосипеде, это тоже помогает сжечь калории и сбросить вес. Можно бегать по просёлочной дороге, отправиться в лес собирать грибы, ягоды — то есть двигаться как можно больше», — отметила Королёва.

При этом важно придерживаться правильного питания, употреблять больше овощей и фруктов, заключила диетолог.

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