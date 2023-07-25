Узнать больше

Диетолог Королёва: двигательная активность на даче способствует похудению

Короткая ссылка
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что активный образ жизни поможет привести себя в форму на даче.
Диетолог Королёва: двигательная активность на даче способствует похудению
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

Полезна любая двигательная активность — на участке, в саду, на огороде, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

«Освободившись от работ, можно прокатиться на велосипеде, это тоже помогает сжечь калории и сбросить вес. Можно бегать по просёлочной дороге, отправиться в лес собирать грибы, ягоды — то есть двигаться как можно больше», — отметила Королёва.

При этом важно придерживаться правильного питания, употреблять больше овощей и фруктов, заключила диетолог.

Ранее бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов посоветовал есть супы трижды в неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить