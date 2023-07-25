Бренд-шеф Кузнецов посоветовал есть супы три раза в неделю

Бренд-шеф «Кухни на районе» Максим Кузнецов рассказал о правильном режиме питания.

В беседе с Life.ru Кузнецов объяснил, что завтрак очень важен для организма, так как заряжает энергией на предстоящий день. Шеф советует на завтрак есть гречку или овсянку. Можно также добавить мёд или кусочки фруктов для разнообразия вкуса.

Кроме того, Кузнецов советует есть супы 2—3 раза в неделю, так как они благотворно влияют на ЖКТ.

По словам шефа, на второе можно выбирать блюда с мясом, так как оно поддерживает здоровье мышц и костей. А морс из свежих ягод помогает избежать обезвоживания.

На ужин можно есть мясо по-французски с помидорами и сыром, заменив майонез на греческий йогурт с горчицей.

«Не забывайте и про салат. Традиционный микс из помидоров, огурцов и лука, заправленный растительным маслом, — мощный антиоксидант, поддерживающий сердечно-сосудистую систему», — добавил Кузнецов.

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