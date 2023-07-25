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Госдума приняла законопроект о расширении доступности внесудебного банкротства

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В Госдуме одобрили во втором чтении законопроект о расширении доступности граждан к процедуре внесудебного банкротства. Инициатива, поддержанная правительством России, предлагает изменить максимальную и минимальную сумму задолженности, необходимую для инициирования этой процедуры.
Госдума приняла законопроект о расширении доступности внесудебного банкротства
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщается на сайте электронной базы Госдумы.

Уточняется, что документ предлагает повысить максимальную сумму задолженности до 1 млн рублей для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства, одновременно снизив её минимальный размер до 25 тыс. рублей. Отмечается, что максимальная сумма на данный момент составляет 500 тыс. рублей, а минимальная — 50 тыс. рублей.

Помимо изменения размеров задолженности, законопроект также предусматривает сокращение срока, по истечении которого гражданин может повторно провести внесудебное банкротство. Если сейчас этот срок составляет десять лет, то новый закон снизит его до пяти лет.

В апреле текущего года сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

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