В Госдуму внесён расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан законопроект

Короткая ссылка
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан.
В Госдуму внесён расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан законопроект
  • РИА Новости

Документ размещён в электронной базе Госдумы.

В законопроекте предложено повышение максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства до 1 млн руб.

При этом минимальный её размер предлагается снизить до 25 тыс. руб.

6 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить