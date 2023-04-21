В Госдуму внесён расширяющий доступность внесудебного банкротства граждан законопроект

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан.

Документ размещён в электронной базе Госдумы.

В законопроекте предложено повышение максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства до 1 млн руб.

При этом минимальный её размер предлагается снизить до 25 тыс. руб.

6 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.