Путин поручил до лета внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан
- РИА Новости
Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан — получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка...», — отмечается в документе.
Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку поручено снизить до 25 тыс. рублей.
Вместе с этим был сокращён срок, через который человек может снова прибегнуть к внесудебному банкротству.
В ноябре Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.