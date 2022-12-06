Путин поручил до лета внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан — получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка...», — отмечается в документе.

Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку поручено снизить до 25 тыс. рублей.

Вместе с этим был сокращён срок, через который человек может снова прибегнуть к внесудебному банкротству.

В ноябре Путин поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.