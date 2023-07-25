Нутрициолог Мансурова: зависимость от гормона радости заставляет есть мучные продукты

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила причины, по которым появляется тяга к мучным продуктам.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, такое желание может свидетельствовать о нарушении энергообмена, дисбалансе питательных веществ, нарушении синтеза лептина или зависимости от гормона радости.

Мансурова считает, что калорийная еда — это один из самых простых способов выработки дофамина. Из-за частой выработки гормона происходит дисбаланс.

Чтобы избавиться от желания есть мучные изделия, калорийный продукт нужно заменять белковыми продуктами, а также яблоками, шпинатом, свёклой, брокколи, авокадо или морковью.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потемневшие на срезе яблоки можно употреблять в пищу без опасений за своё здоровье.