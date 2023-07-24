Онколог Шорина: крем SPF 50+ уменьшает риск появления пигментных пятен на коже

Врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина рекомендовала использовать крем SPF 50+ на всех открытых участках тела круглогодично, чтобы минимизировать появление пятен на коже.

Об этом сообщает Life.ru.

Врач уточнила, что пигментное пятно представляет собой локальный участок, который отличается от основного оттенка кожи.

«Причин, по которым пигмент решил остаться с вами подольше, несколько, но основные из них — это генетическая предрасположенность, гормональные изменения или заболевания, воздействие ультрафиолета, механические или химические повреждения кожи, естественное старение кожи», — объяснила Шорина.

Чтобы проверить, пигментное пятно или меланома появились на коже, нужно использовать правило ABCD, где А — асимметрия, B — неровность, C — неоднородная асимметричная окраска, D — размер более 4 мм.

Ранее онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал, что большая часть онкозаболеваний диагностируется у пациентов старше 65 лет.