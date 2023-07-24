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Онколог Шорина: крем SPF 50+ уменьшает риск появления пигментных пятен на коже

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Врач-онколог, химиотерапевт Марина Шорина рекомендовала использовать крем SPF 50+ на всех открытых участках тела круглогодично, чтобы минимизировать появление пятен на коже.
Онколог Шорина: крем SPF 50+ уменьшает риск появления пигментных пятен на коже
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает Life.ru.

Врач уточнила, что пигментное пятно представляет собой локальный участок, который отличается от основного оттенка кожи.

«Причин, по которым пигмент решил остаться с вами подольше, несколько, но основные из них — это генетическая предрасположенность, гормональные изменения или заболевания, воздействие ультрафиолета, механические или химические повреждения кожи, естественное старение кожи», — объяснила Шорина.

Чтобы проверить, пигментное пятно или меланома появились на коже, нужно использовать правило ABCD, где А — асимметрия, B — неровность, C — неоднородная асимметричная окраска, D — размер более 4 мм.

Ранее онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал, что большая часть онкозаболеваний диагностируется у пациентов старше 65 лет.

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