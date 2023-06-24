Врач Астраханцев: большая часть онкозаболеваний диагностируется у пациентов старше 65 лет

Онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, что большая часть всех онкозаболеваний в России диагностируется у пациентов старше 65 лет.

По словам специалиста, чаще всего у возрастных пациентов развиваются заболевания кожи, а также рак поджелудочной, молочной и предстательной желёз. Весьма уязвимы дыхательные органы — трахея, бронхи и лёгкие, пояснил эксперт.

«В целом по России, согласно данным НМИЦ радиологии Минздрава России, у пациентов старше 65 лет злокачественные новообразования кожи (без учёта меланомы) составляют 16% от уровня заболеваемости, 11% — трахеи, бронхов, лёгкого, по 10% — предстательной и молочной железы», — рассказал доктор Астраханцев.

При этом в России наблюдается прямая зависимость между возрастом пациента и долей в общем уровне заболеваемости по некоторым локализациям рака.

«С возрастом постепенно увеличивается и доля по локализациям: желудок — с 2% до 7%, ободочная кишка — с 2% до 9%, прямая кишка — с 1% до 6%, поджелудочная железа — с 1% до 4%, кожа без меланомы — с 3% до 16%, предстательная железа — с 0,2% до 10%», — рассказал специалист.

Данные «Евроонко» соответствуют общероссийским тенденциям — чаще всего за помощью в клинику обращаются пациенты старше 65 лет со злокачественными новообразованиями молочной железы (12%), трахеи, бронхов, лёгкого (11%), ободочной кишки (9%), желудка (9%). Также с возрастом ощутимо растёт доля обращений пациентов по раку поджелудочной и предстательной желёз.

«Эффективность лечения рака во многом зависит от стадии, на которой он выявлен. Некоторые опухоли развиваются бессимптомно, поэтому, к сожалению, многие пациенты узнают о своём диагнозе на поздней стадии. Чтобы успеть вовремя диагностировать рак, людям пенсионного возраста желательно ежегодно проходить диспансеризацию», — резюмировал врач.

Ранее Астраханцев рассказал в беседе с RT, что среди пациентов в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего диагностируются онкологические заболевания лимфатической и кроветворной тканей.