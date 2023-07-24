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Диетолог Соломатина: дисбактериоз может препятствовать процессу похудения

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ряд факторов может мешать человеку избавиться от лишнего веса. В их числе проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз и стресс.
Диетолог Соломатина: дисбактериоз может препятствовать процессу похудения
  • Gettyimages.ru

Гипотиреоз может приводить к увеличению веса вследствие снижения активности щитовидной железы и, как следствие, замедления метаболизма, объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

Похудеть может быть сложно и из-за нарушения микробного баланса в кишечнике — дисбактериоза. Отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в результате чего повышается общая калорийность съеденного, объяснила диетолог.

Кроме того, снижение веса может замедлиться, когда человек испытывает сильный затяжной стресс, заключила Соломатина.

Ранее, по сообщениям «Утро.ру», актриса театра и кино Елена Захарова рассказала, что не предпринимает ничего радикального для сохранения фигуры.

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