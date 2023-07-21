Глава Минпросвещения Кравцов положительно оценил закон о трудовом воспитании школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов положительно оценил закон о трудовом воспитании школьников.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, в его детстве и детстве выросшего с ним поколения было трудовое воспитание, которое выражалось в посадке цветов, уборки класс и ничего плохого в этом не было.

«Я уверен, что это будет положительно воспринято, и родители многие об этом говорили, и педагоги. Конечно, вместе с учителями мы ещё обсудим, как реализовывать данный закон, чтобы это было интересно ребятам», — добавил он.

При этом министр добавил, что в данном вопросе важно, чтобы никого не заставляли, а «прививали уважение к труду школьникам».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон, которым предлагается скорректировать в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду.