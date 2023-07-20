Психологи Годлевская и Таранова заявили о пользе трудовой активности детей в школе

Детский психолог Ольга Годлевская и её коллега, специалист Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова, в разговоре с RT заявили о значимости коллективной работы для школьников. Об этом эксперты рассказали на фоне сообщений о принятии Госдумой закона, предусматривающего обязанность детей трудиться без согласия родителей — убирать класс, высаживать деревья, помогать в библиотеке.

«У меня к этой инициативе положительное отношение. Я считаю, что детей к труду надо приучать с самых ранних лет. Если подобная работа будет вестись системно и будет организована с умом — прекрасно. Ведь дети ценят всё то, что сделано ими самими, их руками», — отметила Годлевская.

По её словам, приходя в школу, ребёнок социализируется, определяет свою зону комфорта. В этом вопросе, безусловно, большую роль играет педагогический коллектив, создавая определённый климат в образовательных учреждениях, добавила психолог.

«Но и совместный труд, интересная совместная работа, приносящая удовольствие детям, тоже может играть в этом вопросе позитивную роль, сплачивать коллектив... Кроме того, любая трудовая деятельность формирует навыки, которые способствуют развитию самостоятельности. Например, на уроках труда учат шить, готовить, а это достаточно глубокие азы. Уборка класса — это, конечно, рутинная вещь, но тоже важная: дети должны ценить чистоту в помещении и стремиться выполнять существующие правила», — объяснила собеседница RT.

Со своей стороны, Ирина Таранова также выразила мнение, что в командной, совместной работе есть определённый смысл.

«Определённая выгода от этого будет, потому что труд сплачивает. Однако одной только трудовой деятельности недостаточно для того, чтобы коллектив сплотился. Например, если мы представим, что в классе есть две враждующие стороны, и если мы их отправим сажать деревья, то вряд ли это решит существующий в классе конфликт и изменит общий эмоциональный климат», — уточнила эксперт.

Недостаточно этого и для того, чтобы научить ребёнка трудиться.

«Условно, если дома ребёнок не делает ничего, вплоть до того, что не может самостоятельно заправить кровать, работа в школе вряд ли заставит его трудиться... Формирование ответственности, навыков, полезных привычек, воспитание — это, в первую очередь, то, что идёт из семьи; школа может лишь дополнять это», — резюмировала Таранова.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон, которым предлагается скорректировать в ФЗ «Об образовании» понятие «воспитание» и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду.

Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду детей без их согласия или согласия родителей. Примерами общественно полезной работы могут быть высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, помощь в библиотеке и прочее.