В СК Прикамья примут жителей с жалобами на качество медицинских услуг

Жители Пермского края смогут пожаловаться в СК на недобросовестно оказанные медицинские услуги. В Перми 26 июля личный приём для граждан проведёт заместитель главы следственного органа в регионе Дмитрий Анащенко.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК по региону.

«26 июля с 15:00 до 17:00 заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко при участии представителей заинтересованных ведомств проведёт в Перми личный приём граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Личный приём будет осуществляться по предварительной записи.

В июне в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщали, что следователи проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции.