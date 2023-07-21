В СК Прикамья примут жителей с жалобами на качество медицинских услуг
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК по региону.
«26 июля с 15:00 до 17:00 заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Сергеевич Анащенко при участии представителей заинтересованных ведомств проведёт в Перми личный приём граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи», — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Личный приём будет осуществляться по предварительной записи.
В июне в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщали, что следователи проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции.