На Кубани проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции

Следователи проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции, заявили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По имеющимся данным, зимой 2022 года в Сочи врачи оперировали женщину, у которой диагностировали четвёртую стадию рака. Операция прошла успешно, пациентке предстояло пройти курс химиотерапии.

Через несколько месяцев женщина прилетела в Екатеринбург. Там ей сделали рентген, и выяснилось, что всё это время в её кишечнике находился скальпель. Впоследствии его извлекли.

Позднее женщина обратилась в СК.

«По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка», — заявили в пресс-службе ведомства.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причинённого вреда, так и на компенсацию морального ущерба.