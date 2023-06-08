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На Кубани проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции

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Следователи проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции, заявили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
На Кубани проводят проверку по факту оставления скальпеля в теле пациентки после операции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По имеющимся данным, зимой 2022 года в Сочи врачи оперировали женщину, у которой диагностировали четвёртую стадию рака. Операция прошла успешно, пациентке предстояло пройти курс химиотерапии.

Через несколько месяцев женщина прилетела в Екатеринбург. Там ей сделали рентген, и выяснилось, что всё это время в её кишечнике находился скальпель. Впоследствии его извлекли.

Позднее женщина обратилась в СК.

«По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи была незамедлительно организована доследственная проверка», — заявили в пресс-службе ведомства.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причинённого вреда, так и на компенсацию морального ущерба.

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