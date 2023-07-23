Россияне стали реже пить газированные напитки
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Исследование показало, что заказы на минеральную воду выросли на 472% в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го.
При этом спрос на категорию «Газированные напитки» сократился на 12% по стране.
Как выяснили эксперты, в Москве и Екатеринбурге спрос на газировку спал на 28%, а в Санкт-Петербурге — на 19% соответственно.
Также отмечен рост спроса на категорию «Вода с соком». По сравнению с первым полугодием 2022 года в 2023-м спрос на них вырос на 112%.
«Стали пользоваться большей популярностью среди россиян и соки. Заказы на эту категорию продуктов выросли на 19%. С начала 2023 года их уже заказывали более 1,1 млн раз», — говорится в исследовании.
Растительные напитки тоже стали популярнее, к примеру, только за один месяц россияне заказывают более 9 тыс. упаковок овсяного питьевого продукта.
Ранее стало известно, что в России за год увеличились продажи черешни и клубники на 34 и 6% соответственно. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском».