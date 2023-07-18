Врач Глушко заявила, что симптомом ротавирусной инфекции является высокая температура

Гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко рассказала о симптомах ротавирусной инфекции.

В беседе с «Газетой.Ru» Глушко объяснила, что пищевое отравление связано с попаданием в организм опасных бактерий из продуктов питания.

По словам врача, симптомами отравления являются тошнота, рвота и диарея, которые проявляются через 2—3 часа после употребления некачественных продуктов. Также могут быть общая слабость, головная боль и небольшая температура.

Глушко объяснила, что ротавирусная инфекция вызывается вирусом, инкубационный период которого длится 2—5 дней. Симптомами ротавируса врач назвала высокую температуру до 38—39 °С, частую рвоту и диарею.

Глушко посоветовала обратиться к врачу при признаках как ротавирусной инфекции, так и пищевого отравления.

Ранее кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова в беседе с RT заявила, что одним из клинических проявлений анемии является шум в ушах.