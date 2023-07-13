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В Союзе потребителей России поддержали идею отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ поддержал идею отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности. По его мнению, инициатива поможет более чем двум миллионам жителей страны питаться правильно.

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Шелищ уточнил, что в России теряется свыше полутора миллионов тонн продуктов.

Глава Союза потребителей также предложил отменить НДС на продукты со скидкой, чтобы они быстрее покупались и в итоге не были выброшены.

«Хоть и с некоторыми недочётами, но инициатива правильная, и я надеюсь, что она реализуется», — заключил Шелищ.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.

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