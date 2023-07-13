В Союзе потребителей России поддержали идею отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности
Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
Шелищ уточнил, что в России теряется свыше полутора миллионов тонн продуктов.
Глава Союза потребителей также предложил отменить НДС на продукты со скидкой, чтобы они быстрее покупались и в итоге не были выброшены.
«Хоть и с некоторыми недочётами, но инициатива правильная, и я надеюсь, что она реализуется», — заключил Шелищ.
Ранее в ЛДПР разработали законопроект с поправками к Налоговому кодексу России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.