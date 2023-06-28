«Известия»: в Госдуме предложили отменить НДС на продукты с истекшим сроком годности

В ЛДПР разработали законопроект с поправками в Налоговый кодекс России по отмене НДС на товары для фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что на этапе розничной торговли и потребления ежегодные потери продуктов питания в стране составляют около пятой части объёма их производства.

В материале также сказано, что, по мнению авторов инициативы, безвозмездная передача данных товаров населению могла бы стать действенной мерой.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.