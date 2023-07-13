Врач Чернышова посоветовала не превышать суточную норму сахара в 25 граммов

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что суточная норма сахара для здорового человека не должна превышать 25 г.

Для здорового человека сахар — хороший, быстрый источник энергии, его можно употреблять в ситуации переутомления, интенсивной умственной работы, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, допустимая норма сахара для здорового организма — пять-шесть чайных ложек в день. Переизбыток сахара в рационе может повлечь набор веса.

«Плюс большое потребление сахара в дальнейшем может не то чтобы вызвать, а увеличить риски развития хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета», — пояснила Чернышова.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.