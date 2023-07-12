Подозреваемый в убийстве Ржицкого в Краснодаре признал вину

Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, признал вину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю.

«В ходе допроса фигурант вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал, проведение с ним следственных действий в настоящее время продолжается», — заявили в ведомстве.

В ходе обыска по месту проживания Денисенко были обнаружены авиабилеты, «свидетельствующие о его намерении вылететь в Турецкую Республику, а затем в Швейцарию».

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.