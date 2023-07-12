Врач Цимбалова предупредила об опасности самолечения в случае детского отравления

Гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Екатерина Цимбалова рассказала, что делать, если ребёнок отравился.

Прежде всего, в случае отравления ребёнку необходима врачебная помощь, поскольку иногда на фоне интоксикации могут развиваться крайне тяжёлые состояния — электролитные нарушения, сильное обезвоживание организма с риском летального исхода, предупредила специалист в разговоре с «Аргументами и Фактами».

«Врач примет все необходимые меры для оказания медицинской помощи ребёнку по месту жительства или при необходимости о госпитализации его в круглосуточный стационар, чаще всего инфекционный — для проведения инфузионной и антибактериальной терапии, а также при необходимости симптоматической», — сказала Цимбалова.

Ранее сайт RIA56 сообщал, что СУ СК России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.