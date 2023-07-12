Узнать больше

Врач Цимбалова предупредила об опасности самолечения в случае детского отравления

Короткая ссылка
Гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрической работе Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Екатерина Цимбалова рассказала, что делать, если ребёнок отравился.
Врач Цимбалова предупредила об опасности самолечения в случае детского отравления
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Прежде всего, в случае отравления ребёнку необходима врачебная помощь, поскольку иногда на фоне интоксикации могут развиваться крайне тяжёлые состояния — электролитные нарушения, сильное обезвоживание организма с риском летального исхода, предупредила специалист в разговоре с «Аргументами и Фактами».

«Врач примет все необходимые меры для оказания медицинской помощи ребёнку по месту жительства или при необходимости о госпитализации его в круглосуточный стационар, чаще всего инфекционный — для проведения инфузионной и антибактериальной терапии, а также при необходимости симптоматической», — сказала Цимбалова.

Ранее сайт RIA56 сообщал, что СУ СК России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления дошкольников в Орске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить