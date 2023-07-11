Врач Милюшкин: пострадавшему в конфликте из-за причёски в Электростали срезали 30% скальпа

Руководитель травматологического отделения больницы, куда доставили пострадавшего в конфликте из-за причёски 19-летнего жителя Электростали, Андрей Милюшкин рассказал о состоянии молодого человека.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам врача, молодому человеку предстоит долгая реабилитация и даже пластическая операция.

«Впереди длительное лечение, в будущем планируется проведение наращивания волос и операций по кожной пластике», — уточнил Милюшкин.

Отмечается, что молодому человеку срезали участок скальпа размером 10 на 10 сантиметров. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как относительно удовлетворительное.

«При осмотре было выявлено отсутствие кожных покровов волосистой части головы. В районе 20—30%», — заключил травматолог.

Ранее стало известно, что в Электростали Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.

Также «Радио 1» сообщило, что в Кемеровской области задержали мужчину, напавшего на двух сотрудников полиции.