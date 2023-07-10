В Электростали на молодого человека напали из-за цвета волос
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Об этом информирует прокуратура Московской области.
По данным ведомства, в воскресенье, 9 июля, между двумя мужчинами и молодым человеком начался конфликт из-за цвета волос последнего.
«Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали.
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