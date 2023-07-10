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В Электростали на молодого человека напали из-за цвета волос

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В Электростали (Московская область) возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.
В Электростали на молодого человека напали из-за цвета волос
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в воскресенье, 9 июля, между двумя мужчинами и молодым человеком начался конфликт из-за цвета волос последнего. 

«Злоумышленники решили отрезать ему волосы, и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в селе Плотниково Новосибирской области двум подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершённом группой лиц.

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