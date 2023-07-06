В Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения

Подросток из села Плотниково Новосибирской области, получивший больше 70 ножевых ранений, рассказал, за что его пытались убить одноклассники. Инцидент произошёл в конце июня.

Пострадавший в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что конфликт между ним и одноклассниками произошёл из-за денег. По его словам, он занял своему другу 10 тыс. рублей, на них тот якобы собирался купить себе автомобиль, но так и не приобрёл его.

«Мы из-за этого долга не ругались, но я пару раз напоминал, когда вернёшь», — рассказал потерпевший.

По его словам, спустя время друг позвонил ему и сообщил что готов отдать долг. Когда школьник пришёл в назначенное место, двое одноклассников залили ему лицо из перцового баллончика, стали избивать, а затем наносить удары ножом (медики насчитали 72 ножевых ранения).

Подросток допустил, что после избиения нападавшие могли подумать, что он мёртв, поэтому оставили его в кустах. Позже его обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В настоящее время школьник переведён из реанимации в больничную палату.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетний находится под домашним арестом.