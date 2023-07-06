В Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения
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Пострадавший в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что конфликт между ним и одноклассниками произошёл из-за денег. По его словам, он занял своему другу 10 тыс. рублей, на них тот якобы собирался купить себе автомобиль, но так и не приобрёл его.
«Мы из-за этого долга не ругались, но я пару раз напоминал, когда вернёшь», — рассказал потерпевший.
По его словам, спустя время друг позвонил ему и сообщил что готов отдать долг. Когда школьник пришёл в назначенное место, двое одноклассников залили ему лицо из перцового баллончика, стали избивать, а затем наносить удары ножом (медики насчитали 72 ножевых ранения).
Подросток допустил, что после избиения нападавшие могли подумать, что он мёртв, поэтому оставили его в кустах. Позже его обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.
В настоящее время школьник переведён из реанимации в больничную палату.
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетний находится под домашним арестом.