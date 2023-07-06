Узнать больше

В Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения

Короткая ссылка
Подросток из села Плотниково Новосибирской области, получивший больше 70 ножевых ранений, рассказал, за что его пытались убить одноклассники. Инцидент произошёл в конце июня.
В Новосибирской области выживший после 70 ножевых ранений подросток раскрыл причину нападения
  • Gettyimages.ru

Пострадавший в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что конфликт между ним и одноклассниками произошёл из-за денег. По его словам, он занял своему другу 10 тыс. рублей, на них тот якобы собирался купить себе автомобиль, но так и не приобрёл его.

«Мы из-за этого долга не ругались, но я пару раз напоминал, когда вернёшь», — рассказал потерпевший.

По его словам, спустя время друг позвонил ему и сообщил что готов отдать долг. Когда школьник пришёл в назначенное место, двое одноклассников залили ему лицо из перцового баллончика, стали избивать, а затем наносить удары ножом (медики насчитали 72 ножевых ранения).

Подросток допустил, что после избиения нападавшие могли подумать, что он мёртв, поэтому оставили его в кустах. Позже его обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.

В настоящее время школьник переведён из реанимации в больничную палату.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Пятнадцатилетнего обвиняемого заключили под стражу, а четырнадцатилетний находится под домашним арестом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить